Денис Беринчик вызвал друга Макгрегора на бой без перчаток (фото)

Возможный соперник украинца Артем Лобов родился в России, но имеет ирландское гражданство.

Украинский боксер-легковес Денис Беринчик бросил вызов экс-бойцу UFC Артему Лобову провести бой на кулаках, без перчаток. Об этом сообщает Tribuna.com.

После своего очередного боя 21 марта, в котором украинец защитил титул WBO International, нокаутировав чилийца Хосе Санчеса в третьем раунде, он заявил: "Я хотел бы вызвать Артема Лобова на поединок на голых кулаках. Артем, давай устроим драку. Я на Донбассе только и дрался на кулаках".

При этом Беринчик надел футболку с фотографией Лобова и призывом "устроить драку".

Об Артеме Лобове известно, что он выступал в смешанных единоборствах в полулегкой и легкой весовых категориях, а также, что дружит со знаменитым ирландским бойцом Конором Макгрегором. Лобов родился в России, но имеет ирландское гражданство.

Он уже отреагировал на вызов Беринчика и принял бой.

"Вызов принимаю, а судье от меня очки в подарок!", – написал Лобов в Instagram.

[ + – ] Боец смешанных единоборств Артем Лобов

Напомним, ранее Денис Беринчик заявил, что планирует встретиться в ринге с абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопесом в 2022 году.