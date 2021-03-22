Денис Берінчик викликав друга Макгрегора на бій без рукавичок (фото)

Можливий суперник українця Артем Лобов народився в Росії, але має ірландське громадянство.

Український боксер-легкоатлет Денис Берінчик кинув виклик екс-бійця UFC Артема Лобова провести бій на кулаках, без рукавичок. Про це повідомляє Tribuna.com.

Після свого чергового бою 21 березня, в якому українець захистив титул WBO International, нокаутувавши чилійця Хосе Санчеса у третьому раунді, він заявив: "Я хотів би викликати Артема Лобова на поєдинок на голих кулаках. Артем, давай влаштуємо бійку. Я на Донбасі тільки і бився на кулаках".

При цьому Берінчик вдягнув футболку з фотографією Лобова і закликом "влаштувати бійку".

Про Артема Лобова відомо, що він виступав у змішаних єдиноборствах у напівлегкій і легкій вагових категоріях, а також те, що він дружить зі знаменитим ірландським бійцем Конором Макгрегором. Лобов народився в Росії, але має ірландське громадянство.

Він уже відреагував на виклик Берінчика і прийняв бій.

"Виклик приймаю, а судді від мене окуляри в подарунок!", — написав Лобов в Instagram.

[ + – ] Боєць змішаних єдиноборств Артем Лобов

Нагадаємо, раніше Денис Берінчик заявив, що планує зустрітися на рингу з абсолютним чемпіоном світу Теофімо Лопесом у 2022 році.