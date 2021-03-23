Майк Тайсон отказался от $ 25 млн за третий бой с Холифилдом

В команде Холифилда разочарованы таким решением "железного Майка".

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон отказался от гонорара в 25 млн долларов, чтобы третий раз сойтись в ринге с другой легендой бокса Эвандером Холифилдом.

Об этом сообщает MMA Fighting.

Команда Холифилда несколько месяцев вела переговоры с представителями Тайсона, чтобы организовать выставочный бой двух ветеранов 29 мая этого года в Маями. Однако сторону Тайсона не устроил предложенный гонорар.

"Мы думали, что сделка будет заключена, но все рухнуло, когда люди Тайсона отклонили все предложения. Мы вели переговоры с добрыми намерениями, но, похоже, что в итоге просто зря потратили время" – прокомментировал ситуацию менеджер Холифилда Крис Лоуренс.

Легендарные боксеры-тяжеловесы в прошлом встречались дважды. В ноябре 1996 года победу техническим нокаутом в 11 раунде одержал Холифилд. Боксеры встретились снова в реванше в июне 1997 года. Тогда, в третьем раунде Тайсон укусил Холифилда за ухо, и рефери остановил бой, сняв с "железного Майка" два очка. Бой продолжился, но Тайсон повторил свой трюк, на этот раз, откусив Холифилду кусочек уха. Бой был остановлен, Тайсон дисквалифицирован, а Холифилду засчитали победу.

Спустя время, Холифилд заявил, что не держит обиды на "железного Майка", и хотел бы снова встретиться с ним в ринге.

"У меня нет никаких личных антипатий к Майку. Просто я думаю, что наш поединок сыграл бы положительную роль для бокса. Да, это суровый вид спорта, но мы можем показать, что способны объединить усилия", – сказал Холифилд.

Отметим, 54-летний Майк Тайсон в 2020 году уже выходил в ринг ради боя с 51-летним Роем Джонсом за титул WBC Frontline Battle Beltс. Поединок длиной в восемь раундов прошел на арене Staples Center в Лос-Анджелесе. Ветераны бокса, которые составили судейскую коллегию, насчитали ничью. Таким образом, у легендарного спортсмена сейчас насчитывается 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися.

Майку Тайсону пришлось сбросить более 45 килограммов, чтобы набрать форму после длительного перерыва, ведь он не боксировал с 2005 года. Для этого спортсмену пришлось сесть на жесткую вегетарианскую диету и много заниматься в тренировочном зале.