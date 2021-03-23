Майк Тайсон відмовився від $ 25 млн за третій бій з Холіфілдом

У команді Холіфілда розчаровані таким рішенням "залізного Майка".

Легендарний американський боксер Майк Тайсон відмовився від гонорару в 25 млн доларів, щоб втретє зійтися в рингу з іншою легендою боксу Евандером Холіфілдом.

Про це повідомляє MMA Fighting.

Команда Холіфілда кілька місяців вела переговори з представниками Тайсона, щоб організувати виставковий бій двох ветеранів 29 травня цього року в Маямі. Однак сторону Тайсона не влаштував запропонований гонорар.

"Ми думали, що угода буде укладена, але все рухнуло, коли люди Тайсона відхилили всі пропозиції. Ми вели переговори з добрими намірами, але, схоже, що в підсумку просто даремно витратили час" — прокоментував ситуацію менеджер Холіфілда Кріс Лоуренс.

Легендарні боксери-важковаговики в минулому зустрічалися двічі. У листопаді 1996 року перемогу технічним нокаутом в 11 раунді здобув Холіфілд. Боксери зустрілися знову в реванші в червні 1997 року. Тоді в третьому раунді Тайсон вкусив Холіфілда за вухо, і рефері зупинив бій, знявши із "залізного Майка" два очки. Бій продовжився, але Тайсон повторив свій трюк, цього разу відкусивши Холіфілду шматок вуха. Бій був зупинений, Тайсон дискваліфікований, а Холіфілду зарахували перемогу.

Через деякий час Холіфілд заявив, що не тримає образи на "залізного Майка", і хотів би знову зустрітися з ним у рингу.

"У мене немає ніяких особистих антипатій до Майка. Просто я думаю, що наш поєдинок зіграв би позитивну роль для боксу. Так, це суворий вид спорту, але ми можемо показати, що здатні об'єднати зусилля", — сказав Холіфілд.

Зазначимо, що 54-річний Майк Тайсон у 2020 році вже виходив на ринг заради бою з 51-річним Роєм Джонсом за титул WBC Frontline Battle Beltс. Поєдинок завдовжки у вісім раундів пройшов на арені Staples Center в Лос-Анджелесі. Ветерани боксу, які склали суддівську колегію, нарахували нічию. Таким чином у легендарного спортсмена наразі налічується 50 перемог (44 нокаутом), шість поразок.

Майку Тайсону довелося скинути понад 45 кілограмів, щоб набрати форму після тривалої перерви, адже він не боксував з 2005 року. Для цього спортсмену довелося сісти на жорстку вегетаріанську дієту і багато займатися в тренувальному залі.