Бывшая первая ракетка мира из Румынии набила футбольный мяч 81 раз (видео)

Поклонники Симоны Халеп оценили ее мастерство и позвали в национальную футбольную сборную.

Румынская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Симона Халеп продемонстрировала, что умеет отлично обращаться не только с теннисным мячом. В своем Instagram она выложила видео, на котором выбила футбольный мяч 81 раз, ни разу не обронив его на землю.

29-летняя румынка, ныне занимающая третий номер в рейтинге WTA, поставила в этом упражнении свой личный рекорд.

Ее подписчики в соцсети не поскупились на положительные комментарии.

"Симона Роналду?", "Талантище", "Может, в сборную Румынии по футболу?", "Пора в "Реал" Мадрид", "Куда смотрит Бэкхем?", – восхитились спортсменкой поклонники.

Симона Халеп – победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2018, Уимблдон 2019); финалистка трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2014 и 2017, Открытый чемпионат Австралии 2018); победительница 23 турниров WTA (из них 22 в одиночном разряде).

Напомним, самая высокооплачиваемая спортсменка в мире и первая ракетка мира 2019 года 23-летняя Наоми Осака стала новым лицом Louis Vuitton.