Колишня перша ракетка світу з Румунії набила футбольний м'яч 81 разів (відео)

Шанувальники Сімони Халеп оцінили її майстерність і покликали в національну футбольну збірну.

Румунська тенісистка, колишня перша ракетка світу Сімона Халеп продемонструвала, що вміє відмінно справлятися не тільки з тенісним мʼячем. У своєму Instagram вона виклала відео, на якому вибила футбольний мʼяч 81 разів, жодного разу не зронивши його на землю.

29-річна румунка, яка нині займає третій номер у рейтингу WTA, поставила у цій вправі свій особистий рекорд.

Її підписники у соцмережі не поскупилися на позитивні коментарі.

"Симона Роналду?", "Талант", "Може, в збірну Румунії з футболу?", "Пора в "Реал "Мадрид", "Куди дивиться Бекхем?", — захопилися спортсменкою шанувальники.

Сімона Халеп — переможниця двох турнірів Великого шолома в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат Франції 2018, Вімблдон 2019); фіналістка трьох турнірів Великого шолома в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат Франції 2014 і 2017, Відкритий чемпіонат Австралії 2018); переможниця 23 турнірів WTA (з них 22 в одиночному розряді).

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