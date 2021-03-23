Мужская сборная Украины по фехтованию завоевала серебро на этапе Кубка мира в Казани

В финале наша команда на последних секундах уступила сборной Италии.

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах добыла серебряные медали в командном турнире на этапе Кубка мира, проходившем в российской Казани.

Об этом сообщает iSport.

В финале турнира наша команда, в составе Богдана Никишина, Романа Свичкара, Игоря Рейзлина и Анатолия Герея, уступила сборной Италии.

Наша команда была довольно близка к победе, лидируя перед заключительным поединком со счетом 37:30. Но немного не повезло, когда Анатолий Герей позволил сопернику совершить камбэк на последних секундах. В итоге, Италия выиграла со счетом 44:43.

В полуфинале украинская команда победила сборную Китая (39:36), а в четвертьфинале украинцы одолели Японию (29:25).

[ + – ] Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах

Отметим, что выход в финал этого турнира гарантировал мужской сборной Украины по фехтованию на шпагах олимпийскую лицензию в Токио-2020.

Напомним, украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин на этом турнире выиграл золотую медаль в одиночном разряде.