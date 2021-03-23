Чоловіча збірна України з фехтування завоювала срібло на етапі Кубка світу в Казані

У фіналі наша команда на останніх секундах поступилася збірній Італії.

Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах здобула срібні медалі у командному турнірі на етапі Кубка світу, що проходив у російській Казані.

Про це повідомляє iSport.

У фіналі турніру наша команда, у складі Богдана Нікішина, Романа Свічкаря, Ігоря Рейзліна та Анатолія Герея, поступилася збірній Італії.

Наша команда була досить близька до перемоги, лідируючи перед фінальним поєдинком з рахунком 37:30. Але трохи не пощастило, коли Анатолій Герей дозволив супернику зробити камбек на останніх секундах. У підсумку, Італія виграла з рахунком 44:43.

У півфіналі українська команда перемогла збірну Китаю (39:36), а у чвертьфіналі українці здолали Японію (29:25).

[ + – ] Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах

Зазначимо, що вихід у фінал цього турніру гарантував чоловічій збірній України з фехтування на шпагах олімпійську ліцензію в Токіо-2020.

Нагадаємо, український фехтувальник Ігор Рейзлін на цьому турнірі виграв золоту медаль в одиночному розряді.