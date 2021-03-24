Василий Кобин покинул пост главного тренера "Миная"

Под руководством молодого специалиста команда выиграла первую лигу сезона 2019/20, вышла в полуфинал Кубка Украины и дебютировала в УПЛ.

Главный тренер "Миная" Василий Кобин подал в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Кобин покидает свой пост после встречи с президентом клуба Валерием Пересоляком. По итогам разговора было принято совместное решение прекратить сотрудничество.

35-летний специалист возглавил "Минай" в 2019 году. Под его руководством команда выиграла первую лигу сезона 2019/20, вышла в полуфинал Кубка Украины и дебютировала в УПЛ.

Сейчас "Минай" занимает 13-е место в чемпионате Украины.

Клуб поблагодарил Василия Кобина за проделанную работу и пожелал удачи в дальнейшей работе. Кто займет место главного тренера "Миная", пока неизвестно.

Напомним, в этом сезоне контракт с "Минаем" подписал известный украинский футболист, бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский.