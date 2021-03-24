Василь Кобін покинув пост головного тренера "Минаю"

Під керівництвом молодого фахівця команда виграла першу лігу сезону 2019/20, вийшла в півфінал Кубку України та дебютувала в УПЛ.

Головний тренер "Минаю" Василь Кобін подав у відставку. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Кобін залишає свій пост після зустрічі з президентом клубу Валерієм Пересоляком. За підсумками розмови було прийнято спільне рішення припинити співпрацю.

35-річний фахівець очолив "Минай" у 2019 році. Під його керівництвом команда виграла першу лігу сезону 2019/20, вийшла в півфінал Кубка України та дебютувала в УПЛ.

Наразі "Минай" посідає 13-е місце в чемпіонаті України.

Клуб подякував Василю Кобіну за виконану роботу і побажав удачі в подальшій роботі. Хто займе місце головного тренера "Минаю", поки невідомо.

Нагадаємо, що в цьому сезоні контракт з "Минаєм" підписав відомий український футболіст, колишній нападник київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський.