Стало известно, сколько будет получать Тайсон в своем новом клубе

У себя на родине бразильский футболист будет иметь зарплату втрое меньше, чем ему платит "Шахтер".

Президент бразильского клуба "Интернациональ" Алессандро Барселуш прокомментировал подписание многолетнего легионера донецкого "Шахтера" Тайсона.

Об этом сообщает Goal.

"Мы не будем делать ничего сумасшедшего, у нас нет права. Мы ведем переговоры, но еще ничего не решено. У Тайсона есть контракт с "Шахтером". Ситуация такая, что нам нужно подождать", – сказал Барселуш.

Он добавил, что в клубе не смогут платить Тайсону такую высокую зарплату, которую он имеет в "Шахтере", однако надеется, что это не будет для футболиста проблемой.

"Мы установили, что зарплата не будет превышать 650 тыс. реалов (почти 99 тыс. евро). Это хорошая сумма, но далеко не такая, какую он получает сейчас – около 250 тысяч евро в месяц. Мы знаем, что он хочет вернуться в "Интернасьональ". Деньги не будут проблемой", – сказал функционер.

Отметим, Тайсон ранее уже заявлял, что не хотел бы оставаться в Украине, и что уже согласовал свой контракт с "Интернасионалем".

Недавно футболист попал в громкий скандал, отказавшись выходить на замену в матче Лиги Европы между "Шахтером" и итальянской "Ромой". За это Тайсон был отстранен от тренировочного процесса и переведен в дубль. Он также был оштрафован на более чем половину месячной зарплаты.

Напомним, Тайсон перешел в "Шахтер" зимой 2013 года из харьковского "Металлиста" за 15,2 миллиона евро. Действующий контракт футболиста с донецким клубом истечет 30 июня.