Стало відомо, скільки отримуватиме Тайсон у своєму новому клубі

У себе на батьківщині бразильський футболіст матиме зарплату втричі менше, ніж йому платить "Шахтар".

Президент бразильського клубу "Інтернаціональ" Алессандро Барселуш прокоментував підписання багаторічного легіонера донецького "Шахтаря" Тайсона.

Про це повідомляє Goal.

"Ми не робитимемо нічого божевільного, у нас немає права. Ми ведемо переговори, але ще нічого не вирішено. У Тайсона є контракт з "Шахтарем". Ситуація така, що нам потрібно почекати", — сказав Барселуш.

Він додав, що в клубі не зможуть платити Тайсону таку високу зарплату, яку він має в "Шахтарі", однак сподівається, що це не буде для футболіста проблемою.

"Ми встановили, що зарплата не перевищуватиме 650 тис реалів (майже 99 тис євро). Це хороша сума, але далеко не така, яку він отримує зараз — близько 250 тисяч євро на місяць. Ми знаємо, що він хоче повернутися в "Інтернасьональ". Гроші не будуть проблемою", — сказав функціонер.

Зазначимо, Тайсон раніше вже заявляв, що не хотів би залишатися в Україні, і що вже погодив свій контракт з "Інтернасіональ".

Нещодавно футболіст потрапив у гучний скандал, відмовившись виходити на заміну в матчі Ліги Європи між "Шахтарем" та італійською "Ромою". За це Тайсона відсторонили від тренувального процесу і перевели в дубль. Він також його оштрафували на більше ніж половину місячної зарплати.

Нагадаємо, Тайсон перейшов у "Шахтар" взимку 2013 року з харківського "Металіста" за 15,2 мільйона євро. Чинний контракт футболіста з донецьким клубом закінчиться 30 червня.