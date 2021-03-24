В стартовом матче отбора ЧМ-2022 сборная Украины добыла ничью с французами

Украинцы забили гол благодаря рикошету.

В матче первого тура квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла вничью со сборной Франции на ее поле 1:1.

Счет в поединке открыли хозяева поля. На 19 минуте Гризман подобрал мяч на фланге, сместился в центр и обводящим ударом поразил дальнюю "девятку" наших ворот. Однако француз забил гол после офсайда, который не заметили арбитры. В этой ситуации могла бы помочь система VAR, однако в этом матче она не была предусмотрена.

После пропущенного гола игроки сборной Украины активизировались, и сделали несколько вылазок к воротам французов, но серьезной угрозы создать не смогли.

Второй тайм начался с атак французской команды, но наша сборная выдержала натиск и начала отвечать контратаками. На 57 минуте Караваев отдал с фланга на Сидорчука, а тот мощно пробил. Мяч ударился в Кимпембе и медленно закатился в пустые ворота французов. Автогол, и счет стал ничейным 1:1.

Французская команда пошла вперед, однако наши футболисты грамотно оборонялись, время от времени переходя в контратаку.

Концовка матча прошла в атаках французской команды, однако подопечные Андрея Шевченко смогли уберечь свои ворота. Неплохое начало отборочного цикла чемпионата мира-2022.

Напомним, помимо квалификации на чемпионат мира-2022, в 2021 году сборная Украины примет участие в финальной части перенесенного в связи с пандемией чемпионата Европы-2020.