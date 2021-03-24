Збірна України почала відбір на ЧС-2022 бойовою нічиєю з французами

Французька команда багато атакувала, проте наші футболісти грамотно оборонялися, і проводили гострі контратаки.

У матчі першого туру кваліфікації чемпіонату світу-2022 збірна України зіграла внічию зі збірною Франції на її полі 1:1.

Рахунок у поєдинку відкрили господарі поля. На 19 хвилині Грізманн підібрав м'яч на фланзі, змістився в центр і обвідним ударом вразив дальню "дев'ятку" наших воріт. Однак француз забив гол після офсайду, який не помітили арбітри. У цій ситуації могла б допомогти система VAR, проте в цьому матчі вона не була передбачена.

Після пропущеного голу гравці збірної України активізувалися, і зробили кілька вилазок до воріт французів, але серйозної загрози створити не змогли.

Другий тайм почався з атак французької команди, але наша збірна витримала натиск і почала відповідати контратаками. На 57 хвилині Караваєв віддав з флангу на Сидорчука, а той потужно пробив. М'яч вдарився в Кімпембе і повільно закотився у порожні ворота французів. Автогол, і рахунок став нічийним 1:1.

Французька команда пішла вперед, проте наші футболісти грамотно оборонялися, час від часу переходячи в контратаку.

Кінцівка матчу пройшла в атаках французької команди, проте підопічні Андрія Шевченка змогли вберегти свої ворота. Непоганий початок відбіркового циклу чемпіонату світу-2022.

Нагадаємо, крім кваліфікації на чемпіонат світу-2022, у 2021 році збірна України візьме участь у фінальній частині перенесеного через пандемію чемпіонату Європи-2020.