Товарищеский матч Украина-Бахрейн проведут в Харькове 23 мая

Матч состоится во время подготовительных сборов национальной команды перед Евро-2020.

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение провести в воскресенье, 23 мая, в Харькове домашний товарищеский матч между сборными Украины и Бахрейна. Встреча состоится в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2020.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

"Учитывая предложения ООО "УАФ Маркетинг" и тренерского штаба национальной сборной команды Украины, Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение определить место проведения товарищеского матча между национальными сборными командами Украины и Бахрейна 23 мая 2021 г. город Харьков, стадион "Металлист", – говорится в сообщении.

Матч состоится во время подготовительных сборов национальной команды перед Евро-2020.

Кроме того, после встречи с Бахрейном сборная Украины планирует спарринги с командами Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

Отметим, 24 марта в матче первого тура квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла вничью со сборной Франции на ее поле 1:1.