Товариський матч Україна-Бахрейн проведуть у Харкові 23 травня

Матч відбудеться під час підготовчих зборів національної команди перед Євро-2020.

Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) ухвалив рішення провести в неділю, 23 травня, у Харкові домашній товариський матч між збірними України та Бахрейну. Зустріч відбудеться в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2020.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

"З огляду на пропозиції ТОВ "УАФ Маркетинг" і тренерського штабу національної збірної команди України, Виконавчий комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення визначити місце проведення товариського матчу між національними збірними командами України та Бахрейну 23 травня 2021 року місто Харків, стадіон "Металіст", — йдеться в повідомленні.

Матч відбудеться під час підготовчих зборів національної команди перед Євро-2020.

Крім того, після зустрічі з Бахрейном збірна України планує спаринги з командами Північної Ірландії (3 червня) та Кіпру (7 червня).

Зазначимо, 24 березня в матчі першого туру кваліфікації чемпіонату світу-2022 збірна України зіграла внічию зі збірною Франції на її полі 1:1.