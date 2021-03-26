В Японии второй день подряд гаснет факел олимпийского огня

Участник эстафеты пробежал с погасшим факелом почти всю свою дистанцию, пока его снова не подожгли с помощью запасного огня.

В преддверии открытия Олимпийских Игр-2020 в Японии стартовала традиционная эстафета факела олимпийского огня. Однако с момента начала эстафеты олимпийский огонь уже дважды погас.

Об этом передает soranews24.

Вчера, 25 марта, огонь погас из-за сильного ветра во время забега.

Другой инцидент произошел в пятницу, 26 марта, когда факелоносец не заметил, что во время передачи факела огонь не зажегся. Участник эстафеты пробежал с погасшим факелом почти всю свою дистанцию, пока его снова не подожгли с помощью запасного огня.

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Эстафета олимпийского огня будет длиться 121 день и пройдет во всех 47 префектурах Японии. В забеге примут участие около 10 тысяч человек.

Из-за пандемии коронавируса Олимпиада в Токио перенесена с прошлого года и пройдет с 23 июля по 8 августа.

Напомним, в Японии в эстафете олимпийского огня примет участие старейшая жительница планеты – 118-летняя Канэ Танака. Женщина будет нести олимпийский факел в городе Шиме, расположенном в префектуре Фукуока, где она и проживает. По замыслу организаторов, Танаке предстоит преодолеть около 100 метров, большую часть дистанции она будет передвигаться на инвалидной коляске, которую будут толкать ее родственники, однако последние несколько шагов Танака намерена пройти своими ногами.