Олимпийский огонь в Японии повезет на инвалидной коляске 118-летняя Канэ Танака (фото)

Старейшая жительница планеты будет преодолевать первые метры дистанции с помощью родственников, однако последние несколько шагов Танака намерена пройти своими ногами.

В Японии в эстафете олимпийского огня примет участие старейшая жительница планеты – 118-летняя Канэ Танака. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что женщина будет нести олимпийский факел в городе Шиме, расположенном в префектуре Фукуока, где она и проживает. По замыслу организаторов, Танаке предстоит преодолеть около 100 метров, большую часть дистанции она будет передвигаться на инвалидной коляске, которую будут толкать ее родственники, однако последние несколько шагов Танака намерена пройти своими ногами.

Организаторы мероприятия также предупредили, что ее участие в мае в эстафете, которое спонсирует японская компания по страхованию жизни, будет зависеть от здоровья женщины и погодных условий.

"Замечательно, что она достигла такого возраста, и она все еще может вести активный образ жизни – мы хотим, чтобы другие люди видели это и чувствовали вдохновение, а не думали, что возраст является препятствием", – сказал внук женщины Эйдзи Танака.

[ + – ] Guinness world records

Танака родилась 2 января 1903 года. В семье она была седьмым ребенком. Ее муж и старший сын погибли во время Второй мировой войны. Всего она родила четверых детей и усыновила еще одного. У женщины пять внуков и восемь правнуков.

Всю свою жизнь женщина продавала рисовые лепешки в своем магазине.

С 2005 года она живет в доме престарелых в Фукуоке. Ее семья не могла навещать женщину в течение последних 18 месяцев из-за пандемии COVID-19.

Когда Олимпийские игры в последний раз проводились в Токио в 1964 году, Танаке был 61 год.

Предыдущими рекордсменами среди старейших олимпийских факелоносцев были Аида Джеманке из Бразилии, которая зажгла факел на Летних играх в Рио в 2016 году в возрасте 106 лет, и игрок в настольный теннис Александр Каптаренко, который бежал с факелом на Зимних играх в Сочи в 2014 году в возрасте 101 год, отмечает CNN.

Отметим, в 2019 году Кане Танака была официально признана самым старым человеком на Земле.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен отменять летнюю Олимпиаду-2020 в Токио, которая была перенесена на 23 июля 2021 года из-за пандемии. Правительство Японии в рамках подготовки к перенесенной Олимпиаде-2020 рассматривает проведение соревнований без зарубежных зрителей на трибунах.