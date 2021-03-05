Олімпійський вогонь у Японії повезе на інвалідному візку 118-річна Кане Танака (фото)

Найстарша мешканка планети буде долати перші метри дистанції за допомогою родичів, однак останні кілька кроків Танака має намір пройти своїми ногами.

У Японії в естафеті олімпійського вогню візьме участь найстаріша мешканка планети — 118-річна Кане Танака. Про це повідомляє телеканал CNN.

Зазначається, що жінка буде нести олімпійський факел у місті Шим'ї, розташованому в префектурі Фукуока, де вона і проживає. За задумом організаторів, Танаці належить подолати близько 100 метрів, більшу частину дистанції вона буде пересуватися на інвалідному візку, яку будуть штовхати її родичі, однак останні кілька кроків Танака має намір пройти своїми ногами.

Організатори заходу також попередили, що її участь у травні в естафеті, яку спонсорує японська компанія зі страхування життя, буде залежати від здоров'я жінки і погодних умов.

"Чудово, що вона досягла такого віку, і вона все ще може вести активний спосіб життя — ми хочемо, щоб інші люди бачили це і відчували натхнення, а не думали, що вік є перешкодою", — сказав онук жінки Ейдзі Танака.

[ + – ] Guinness world records

Танака народилася 2 січня 1903 року. У сім'ї вона була сьомою дитиною. Її чоловік і старший син загинули під час Другої світової війни. Усього вона народила чотирьох дітей і всиновила ще одного. У жінки п'ять онуків і вісім правнуків.

Усе своє життя жінка продавала рисові коржі у своєму магазині.

З 2005 року вона живе в будинку для літніх людей в Фукуоці. Її родина не могла відвідувати жінку протягом останніх 18 місяців через пандемію COVID-19.

Коли Олімпійські ігри востаннє проводилися в Токіо в 1964 році, Танаці був 61 рік.

Попередніми рекордсменами серед найстаріших олімпійських факелоносців були Аїда Джеманке з Бразилії, яка запалила факел на Літніх іграх у Ріо у 2016 році у віці 106 років, і гравець у настільний теніс Олександр Каптаренко, який біг з факелом на Зимових іграх у Сочі у 2014 році у віці 101 рік, зазначає CNN.

Зазначимо, що у 2019 році Кані Танака була офіційно визнана найстарішою людиною на Землі.

Нагадаємо: Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не має наміру скасовувати літню Олімпіаду-2020 у Токіо, яка була перенесена на 23 липня 2021 року через пандемію. Уряд Японії в рамках підготовки до перенесеної Олімпіади-2020 розглядає проведення змагань без зарубіжних глядачів на трибунах.