В Японії другий день поспіль гасне факел олімпійського вогню

Учасник естафети пробіг з погаслим факелом майже всю свою дистанцію, поки його знову не підпалили за допомогою запасного вогню.

Напередодні відкриття Олімпійських Ігор-2020 у Японії стартувала традиційна естафета факела олімпійського вогню. Однак з моменту початку естафети олімпійський вогонь вже двічі згас.

Про це передає soranews24.

Вчора, 25 березня, вогонь погас через сильний вітер під час забігу.

Інший інцидент стався в п'ятницю, 26 березня, коли факелоносець не помітив, що під час передачі факела вогонь не запалився. Учасник естафети пробіг з погаслим факелом майже всю свою дистанцію, поки факел знову не підпалили за допомогою запасного вогню.

Дивіться з 2 хв. 50 сек.

Естафета олімпійського вогню триватиме 121 день і пройде у всіх 47 префектурах Японії. У забігу візьмуть участь близько 10 тисяч осіб.

Через пандемії коронавірусу Олімпіада в Токіо перенесена з минулого року і відбудеться з 23 липня по 8 серпня.

Нагадаємо, в Японії в естафеті олімпійського вогню візьме участь найстаріша мешканка планети — 118-річна Кане Танака. Жінка нестиме олімпійський факел у місті Шім'ї, розташованому в префектурі Фукуока, де вона і проживає. За задумом організаторів, Танака має подолати близько 100 метрів, більшу частину дистанції вона буде пересуватиметься на інвалідному візку, який штовхатимуть її родичі, однак останні кілька кроків Танака має намір пройти своїми ногами.