Экспериментов в игре с Финляндией делать не будем, – Шевченко

Наставник национальной команды утверждает, что на поле будут лишь те футболисты, которые находятся в наилучшей форме.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне матча квалификации ЧМ-2022 против Финляндии, заявил, что не будет экспериментировать с составом команды.

Об этом сообщает iSport.

По словам наставника национальной команды, на поле выйдут футболисты, которые находятся в лучшей форме.

"Экспериментов не будет. Нам поставлена задача. Для экспериментов нужны товарищеские матчи. Сейчас будем выбирать в основу футболистов, которые находятся в лучшей форме", – сказал Шевченко.

Он добавил, что определяться с основным составом будет перед игрой.

"Мы проведем тренировку и посмотрим, в каком состоянии будут наши ребята. У нас хорошая скамейка. Определимся с той группой игроков, которые будут готовиться на игру и попадут в заявку", – сказал Шевченко.

Главный тренер сборной также высоко оценил будущего соперника.

"Сборная Финляндии заслуживает уважения. Они показывают хорошие результаты, попали на Евро-2020. У них хорошие исполнители. Мы знаем их сильные стороны, матч будет непростой. Ожидается много борьбы и единоборств. Достигнем успеха, если выиграем в единоборствах", – сказал Шевченко.

Он также призвал болельщиков поддержать команду в условиях, когда трибуны "Олимпийского" будут пустые.

"Очень приятно снова сыграть в Киеве. Нам будет не хватать полных трибун на НСК "Олимпийском". Сборной важна ваша поддержка, – сказал Шевченко.

Отметим, матч квалификации ЧМ-2022 Украина - Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, в 21.45.

Напомним, 24 марта в матче первого тура квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла вничью со сборной Франции на ее поле 1:1.