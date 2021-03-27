Експериментів в грі з Фінляндією робити не будемо, — Шевченко

Наставник національної команди стверджує, що на поле будуть лише ті футболісти, які знаходяться в найкращій формі.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні матчу кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії, заявив, що не буде експериментувати зі складом команди.

Про це повідомляє iSport.

За словами наставника національної команди, на полі будуть футболісти, які знаходяться в кращій формі.

"Експериментів не буде. Нам поставлено завдання. Для експериментів потрібні товариські матчі. Зараз будемо вибирати в основу футболістів, які знаходяться в кращій формі", — сказав Шевченко.

Він додав, що визначатися з основним складом буде перед грою.

"Ми проведемо тренування і подивимося, в якому стані будуть наші хлопці. У нас хороша лавка. Визначимося з тією групою гравців, які будуть готуватися на гру і потраплять в заявку", — сказав Шевченко.

Головний тренер збірної також високо оцінив майбутнього суперника.

"Збірна Фінляндії заслуговує на повагу. Вони показують хороші результати, потрапили на Євро-2020. У них хороші виконавці. Ми знаємо їхні сильні сторони, матч буде непростим. Очікується багато боротьби та єдиноборства. Чи досягнемо успіху, якщо виграємо в єдиноборствах", — сказав Шевченко .

Він також закликав уболівальників підтримати команду в умовах, коли трибуни "Олімпійського" будуть порожні.

"Дуже приємно знову зіграти в Києві. Нам буде не вистачати повних трибун на НСК" Олімпійському ". Збірній важлива ваша підтримка, — сказав Шевченко.

Відзначимо, матч кваліфікації ЧС-2022 Україна — Фінляндія відбудеться в неділю, 28 березня, о 21.45.

Нагадаємо, 24 березня в матчі першого туру кваліфікації чемпіонату світу-2022 збірна України зіграла внічию зі збірною Франції на її полі 1: 1.