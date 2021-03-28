Украина на последних минутах упустила победу над Финляндией в матче отбора ЧМ-2022

Ошибка Виталия Миколенко привела к пенальти и голу в наши ворота.

В матче квалификации ЧМ-2022 против Финляндии сборная Украины упустила победу на последних минутах, сыграв вничью 1:1.

В начале встречи игра нашей команды не клеилась. Игроки совершали много индивидуальных ошибок, что стало причиной возникновения полуопасных моментов у ворот Бущана. В атаке также было не все гладко, хотя во второй половине первого тайма Украина прочно завладела инициативой. Нашей сборной явно не хватало акцента в завершающей стадии атак, к тому же финские футболисты плотно действовали в обороне. На перерыв команды ушли без забитых мячей.

Во втором тайме Украина сразу завладела инициативой и начала наседать на ворота соперников, однако в завершающей стадии нашим игрокам не хватало точности. Финны отошли к своим воротом, явно демонстрируя, что ничейный результат их вполне устроит.

Но все же усилия нашей команды в атаке не оказались напрасными.

На 80 минуте Караваев с правого фланга шикарно вырезал мяч в центр штрафной, где Жуниор Мораес в падении проткнул мяч в сетку. Это стал первый гол 33-летнего форварда за сборную Украины!

После пропущенного мяча финны побежали отыгрываться, и несколько раз были близки к успеху. Наша команда успешно отбивалась до 89 минуты, пока Миколенко не сфолил в своей штрафной. Судья показал красную карточку футболисту и назначил одиннадцатиметровый в наши ворота. Пенальти реализовал Теему Пукки и сравнял счет в этом матче. Итоговый счет 1:1.

Напомним, 24 марта в матче первого тура квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла вничью со сборной Франции на ее поле 1:1.