Україна на останніх хвилинах втратила перемогу над Фінляндією в матчі відбору ЧС-2022

Помилка Віталія Миколенка привела до пенальті і голу в наші ворота.

У матчі кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії збірна України втратила перемогу на останніх хвилинах, зігравши внічию 1: 1.

На початку зустрічі гра нашої команди не клеїлася. Гравці робили багато індивідуальних помилок, що стало причиною виникнення небезпечних моментів біля воріт Бущана. В атаці також було не все гладко, хоча в другій половині першого тайму Україна міцно заволоділа ініціативою. Нашій збірній не вистачало акценту в завершальній стадії атак, до того ж фінські футболісти щільно діяли в обороні. На перерву команди пішли без забитих м'ячів.

У другому таймі Україна відразу заволоділа ініціативою і почала насідати на ворота суперників, однак у завершальній стадії нашим гравцям не вистачало точності. Фіни відійшли до своїх воріт, демонструючи, що нічийний результат їх цілком влаштує.

Але все ж зусилля нашої команди в атаці не виявилися марними.

На 80 хвилині Караваєв з правого флангу шикарно вирізав м'яч у центр штрафного, де Жуніор Мораес в падінні проштовхнув м'яч у сітку. Це став перший гол 33-річного форварда за збірну України!

Після пропущеного м'яча фіни побігли відіграватися, і кілька разів були близькі до успіху. Наша команда успішно відбивалася до 89 хвилини, поки Миколенко не сфолив у власному штрафному майданчику. Суддя показав червону картку футболісту і призначив одинадцятиметровий у наші ворота. Пенальті реалізував Теему Пуккі і зрівняв рахунок в цьому матчі. Підсумковий рахунок 1: 1.

Нагадаємо, 24 березня в матчі першого туру кваліфікації чемпіонату світу-2022 збірна України зіграла внічию зі збірною Франції на її полі 1: 1.