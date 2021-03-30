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Легенду украинского баскетбола Александра Волкова включили в Зал славы ФИБА (фото)

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Александр Волков, НБА, Зал славы, ФИБА, баскетбол
Фото: ФБУ | Александр Волков

Международная федерация баскетбола назвала Волкова одной из самых значимых фигур в истории украинского спорта.

Легендарный украинский баскетболист, олимпийский чемпион, бывший игрок НБА и экс-президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Александр Волков включен в Зал славы Международной федерации баскетбола (ФИБА). 

Об этом сообщает Eurohoops.

Из-за пандемии коронавируса официальная церемония чествования спортсмена пройдет в онлайн-режиме 18 июня.

 "Волков – одна из самых значимых фигур в истории украинского спорта. Выступал за сборную СССР, которая в 1985 году выиграла Евробаскет, а в 1988 года завоевала олимпийское золото Сеула. Проведя яркую карьеру в Европе, Волков с 1989 по 1992 года выступал в НБА в составе "Атланты Хоукс", – пишет официальный сайт ФИБА.

Помимо Волкова, членами Зала славы ФИБА в 2020 году стали:

  •  Стив Нэш (Канада); 
  • Светослав Пешич (Сербия); 
  • Изабелль Фьялковски (Франция); 
  • Мечислав Лопатка (Польша); 
  • Агнес Немет (Венгрия); 
  • Парк Шин Джа (Корея); 
  • Модестас Паулаускас (Литва); 
  • Кеничи Сако (Япония); 
  • Юре Здовц (Словения); 
  • Рубен Маньяно (Аргентина); 
  • Тара Ван Дервир (США).
Александр Волков, НБА, Зал славы, ФИБА, баскетбол

Большую часть карьеры Александр Волков выступал за "Строитель" (Киев), а также играл за ЦСКА (1986—1988). В 1989 году был одним из первых советских баскетболистов в НБА.

Достижения:

  • Олимпийский чемпион 1988;
  • Серебряный призёр Чемпионата мира1986, 1990;
  • Чемпион Европы 1985;
  • Серебряный призёр Чемпионата Европы 1987;
  • Бронзовый призёр Чемпионата Европы 1989;
  • Чемпион СССР 1988, 1989.

Напомним, в прошлом году мужская сборная Украины по баскетболу обеспечила себе выход на Евробаскет-2022.