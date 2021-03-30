Легенду украинского баскетбола Александра Волкова включили в Зал славы ФИБА (фото)

Международная федерация баскетбола назвала Волкова одной из самых значимых фигур в истории украинского спорта.

Легендарный украинский баскетболист, олимпийский чемпион, бывший игрок НБА и экс-президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Александр Волков включен в Зал славы Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Об этом сообщает Eurohoops.

Из-за пандемии коронавируса официальная церемония чествования спортсмена пройдет в онлайн-режиме 18 июня.

"Волков – одна из самых значимых фигур в истории украинского спорта. Выступал за сборную СССР, которая в 1985 году выиграла Евробаскет, а в 1988 года завоевала олимпийское золото Сеула. Проведя яркую карьеру в Европе, Волков с 1989 по 1992 года выступал в НБА в составе "Атланты Хоукс", – пишет официальный сайт ФИБА.

Помимо Волкова, членами Зала славы ФИБА в 2020 году стали:

Стив Нэш (Канада);

Светослав Пешич (Сербия);

Изабелль Фьялковски (Франция);

Мечислав Лопатка (Польша);

Агнес Немет (Венгрия);

Парк Шин Джа (Корея);

Модестас Паулаускас (Литва);

Кеничи Сако (Япония);

Юре Здовц (Словения);

Рубен Маньяно (Аргентина);

Тара Ван Дервир (США).

Большую часть карьеры Александр Волков выступал за "Строитель" (Киев), а также играл за ЦСКА (1986—1988). В 1989 году был одним из первых советских баскетболистов в НБА.

Достижения:

Олимпийский чемпион 1988;

Серебряный призёр Чемпионата мира1986, 1990;

Чемпион Европы 1985;

Серебряный призёр Чемпионата Европы 1987;

Бронзовый призёр Чемпионата Европы 1989;

Чемпион СССР 1988, 1989.

Напомним, в прошлом году мужская сборная Украины по баскетболу обеспечила себе выход на Евробаскет-2022.