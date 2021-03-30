Легенду украинского баскетбола Александра Волкова включили в Зал славы ФИБА (фото)
Международная федерация баскетбола назвала Волкова одной из самых значимых фигур в истории украинского спорта.
Легендарный украинский баскетболист, олимпийский чемпион, бывший игрок НБА и экс-президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Александр Волков включен в Зал славы Международной федерации баскетбола (ФИБА).
Об этом сообщает Eurohoops.
Из-за пандемии коронавируса официальная церемония чествования спортсмена пройдет в онлайн-режиме 18 июня.
"Волков – одна из самых значимых фигур в истории украинского спорта. Выступал за сборную СССР, которая в 1985 году выиграла Евробаскет, а в 1988 года завоевала олимпийское золото Сеула. Проведя яркую карьеру в Европе, Волков с 1989 по 1992 года выступал в НБА в составе "Атланты Хоукс", – пишет официальный сайт ФИБА.
Помимо Волкова, членами Зала славы ФИБА в 2020 году стали:
- Стив Нэш (Канада);
- Светослав Пешич (Сербия);
- Изабелль Фьялковски (Франция);
- Мечислав Лопатка (Польша);
- Агнес Немет (Венгрия);
- Парк Шин Джа (Корея);
- Модестас Паулаускас (Литва);
- Кеничи Сако (Япония);
- Юре Здовц (Словения);
- Рубен Маньяно (Аргентина);
- Тара Ван Дервир (США).
Большую часть карьеры Александр Волков выступал за "Строитель" (Киев), а также играл за ЦСКА (1986—1988). В 1989 году был одним из первых советских баскетболистов в НБА.
Достижения:
- Олимпийский чемпион 1988;
- Серебряный призёр Чемпионата мира1986, 1990;
- Чемпион Европы 1985;
- Серебряный призёр Чемпионата Европы 1987;
- Бронзовый призёр Чемпионата Европы 1989;
- Чемпион СССР 1988, 1989.
Напомним, в прошлом году мужская сборная Украины по баскетболу обеспечила себе выход на Евробаскет-2022.