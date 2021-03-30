Легенду українського баскетболу Олександра Волкова включили до Зали слави ФІБА (фото)

Міжнародна федерація баскетболу назвала Волкова однією з найбільш значущих постатей в історії українського спорту.

Легендарний український баскетболіст, олімпійський чемпіон, колишній гравець НБА й екс-президент Федерації баскетболу України (ФБУ) Олександр Волков включений в Зал слави Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА).

Про це повідомляє Eurohoops.

Через пандемію коронавірусу офіційна церемонія вшанування спортсмена пройде в онлайн-режимі 18 червня.

"Волков — одна з найбільш значущих постатей в історії українського спорту. Виступав за збірну СРСР, яка в 1985 році виграла Євробаскет, а в 1988 року завоювала олімпійське золото Сеула. Провівши яскраву кар'єру в Європі, Волков із 1989 по 1992 роки виступав в НБА в складі "Атланти Хоукс", — пише офіційний сайт ФІБА.

Крім Волкова, членами Залу слави ФІБА в 2020 році стали:

Стів Неш (Канада);

Светослав Пешич (Сербія);

Ізабелль Фʼялковські (Франція);

Мечислав Лопатка (Польща);

Агнес Немет (Угорщина);

Парк Шин Джа (Корея);

Модестас Паулаускас (Литва);

Кенічі Сако (Японія);

Юрі Здовц (Словенія);

Рубен Маньяно (Аргентина);

Тара Ван Дервір (США).

Більшу частину кар'єри Олександр Волков виступав за "Будівельник" (Київ), а також грав за ЦСКА (1986-1988). У 1989 році був одним із перших радянських баскетболістів в НБА.

Досягнення:

Олімпійський чемпіон 1988;

Срібний призер Чемпіонату світу 1986, 1990;

Чемпіон Європи 1985;

Срібний призер Чемпіонату Європи 1987;

Бронзовий призер Чемпіонату Європи 1989;

Чемпіон СРСР 1988, 1989.

Нагадаємо, минулого року чоловіча збірна України з баскетболу забезпечила собі вихід на Євробаскет-2022.