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Легенду українського баскетболу Олександра Волкова включили до Зали слави ФІБА (фото)

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Олександр Волков, НБА, Зал слави, ФІБА, баскетбол
Фото: ФБУ | Олександр Волков

Міжнародна федерація баскетболу назвала Волкова однією з найбільш значущих постатей в історії українського спорту.

Легендарний український баскетболіст, олімпійський чемпіон, колишній гравець НБА й екс-президент Федерації баскетболу України (ФБУ) Олександр Волков включений в Зал слави Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА).

Про це повідомляє Eurohoops.

Через пандемію коронавірусу офіційна церемонія вшанування спортсмена пройде в онлайн-режимі 18 червня.

"Волков — одна з найбільш значущих постатей в історії українського спорту. Виступав за збірну СРСР, яка в 1985 році виграла Євробаскет, а в 1988 року завоювала олімпійське золото Сеула. Провівши яскраву кар'єру в Європі, Волков із 1989 по 1992 роки виступав в НБА в складі "Атланти Хоукс", — пише офіційний сайт ФІБА.

Крім Волкова, членами Залу слави ФІБА в 2020 році стали:

  • Стів Неш (Канада);
  • Светослав Пешич (Сербія);
  • Ізабелль Фʼялковські (Франція);
  • Мечислав Лопатка (Польща);
  • Агнес Немет (Угорщина);
  • Парк Шин Джа (Корея);
  • Модестас Паулаускас (Литва);
  • Кенічі Сако (Японія);
  • Юрі Здовц (Словенія);
  • Рубен Маньяно (Аргентина);
  • Тара Ван Дервір (США).
Олександр Волков, НБА, Зал слави, ФІБА, баскетбол

Більшу частину кар'єри Олександр Волков виступав за "Будівельник" (Київ), а також грав за ЦСКА (1986-1988). У 1989 році був одним із перших радянських баскетболістів в НБА.

Досягнення:

  • Олімпійський чемпіон 1988;
  • Срібний призер Чемпіонату світу 1986, 1990;
  • Чемпіон Європи 1985;
  • Срібний призер Чемпіонату Європи 1987;
  • Бронзовий призер Чемпіонату Європи 1989;
  • Чемпіон СРСР 1988, 1989.

Нагадаємо, минулого року чоловіча збірна України з баскетболу забезпечила собі вихід на Євробаскет-2022.