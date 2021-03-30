Легенду українського баскетболу Олександра Волкова включили до Зали слави ФІБА (фото)
Міжнародна федерація баскетболу назвала Волкова однією з найбільш значущих постатей в історії українського спорту.
Легендарний український баскетболіст, олімпійський чемпіон, колишній гравець НБА й екс-президент Федерації баскетболу України (ФБУ) Олександр Волков включений в Зал слави Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА).
Про це повідомляє Eurohoops.
Через пандемію коронавірусу офіційна церемонія вшанування спортсмена пройде в онлайн-режимі 18 червня.
"Волков — одна з найбільш значущих постатей в історії українського спорту. Виступав за збірну СРСР, яка в 1985 році виграла Євробаскет, а в 1988 року завоювала олімпійське золото Сеула. Провівши яскраву кар'єру в Європі, Волков із 1989 по 1992 роки виступав в НБА в складі "Атланти Хоукс", — пише офіційний сайт ФІБА.
Крім Волкова, членами Залу слави ФІБА в 2020 році стали:
- Стів Неш (Канада);
- Светослав Пешич (Сербія);
- Ізабелль Фʼялковські (Франція);
- Мечислав Лопатка (Польща);
- Агнес Немет (Угорщина);
- Парк Шин Джа (Корея);
- Модестас Паулаускас (Литва);
- Кенічі Сако (Японія);
- Юрі Здовц (Словенія);
- Рубен Маньяно (Аргентина);
- Тара Ван Дервір (США).
Більшу частину кар'єри Олександр Волков виступав за "Будівельник" (Київ), а також грав за ЦСКА (1986-1988). У 1989 році був одним із перших радянських баскетболістів в НБА.
Досягнення:
- Олімпійський чемпіон 1988;
- Срібний призер Чемпіонату світу 1986, 1990;
- Чемпіон Європи 1985;
- Срібний призер Чемпіонату Європи 1987;
- Бронзовий призер Чемпіонату Європи 1989;
- Чемпіон СРСР 1988, 1989.
Нагадаємо, минулого року чоловіча збірна України з баскетболу забезпечила собі вихід на Євробаскет-2022.