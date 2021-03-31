Форварду "Реала" Кариму Бензема грозит пять лет тюрьмы за участи в шантаже

Следствие подозревает, что футболист якобы подстрекал своего партнера по сборной Франции заплатить выкуп преступникам за интимное видео.

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема предстанет 20 октября перед судом по делу о шантаже своего партнера по национальной команде, полузащитника "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна.

Об этом сообщает LʼEquipe.

Издание отмечает, что якобы в 2015 году видеозапись интимного характера с участием Вальбуэна попалась преступникам, которые шантажом пытались склонить футболиста к выплате выкупа. Следствие подозревает, что Бензема в этой истории действовал как посредник и подстрекал партнера по сборной, чтобы тот заплатил выкуп.

Если вина Бензема будет доказана, ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 75 тысяч евро. Суд будет проходить в Версале с 20 по 22 октября.

Сам футболист, узнав о заседании суда, написал в соцсетях, что уже ждет "завершения этого маскарада".

Отметим, что из-за этого инцидента оба французских футболиста не поехали в составе национальной команды на Евро-2016. С тех пор Бензема ни разу не вызывали в сборную.

Напомним, в Харькове Фрунзенский районный суд признал игрока футбольной команды "Металлист-1925" Дмитрия Кравченко виновным в нарушении ПДД, повлекшее аварию. Решением суда футболист был оштрафован на 340 гривен, а также ему придется оплатить судебный сбор размере 420 гривен.