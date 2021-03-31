Форварду "Реала" Каріму Бенземі загрожує п'ять років в'язниці за участь в шантажі

Слідство підозрює, що футболіст нібито підбурював свого партнера по збірній Франції заплатити викуп злочинцям за інтимне відео.

Форвард мадридського "Реала" і збірної Франції Карім Бензема постане 20 жовтня перед судом у справі про шантаж свого партнера по національній команді, півзахисника "Олімпіакоса" Матьє Вальбуена.

Про це повідомляє L'Equipe.

Видання зазначає, що нібито у 2015 році відеозапис інтимного характеру за участю Вальбуена трапився злочинцям, які шантажем намагалися схилити футболіста до виплати викупу. Слідство підозрює, що Бензема у цій історії діяв як посередник і підбурював партнера по збірній, щоб той заплатив викуп.

Якщо вину Бензема доведуть, йому загрожує до п'яти років в'язниці і штраф розміром 75 тисяч євро. Суд проходитиме у Версалі з 20 по 22 жовтня.

Сам футболіст, дізнавшись про засідання суду, написав у соцмережах, що вже чекає "завершення цього маскараду".

Зазначимо, що через цей інцидент обидва французьких футболіста не поїхали у складі національної команди на Євро-2016. Відтоді Бензема жодного разу не викликали у збірну.

Нагадаємо, в Харкові Фрунзенський районний суд визнав гравця футбольної команди "Металіст-1925" Дмитра Кравченка винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило аварію. Рішенням суду футболіста оштрафували на 340 гривень, а також йому доведеться сплатити судовий збір розміром 420 гривень.