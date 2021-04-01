"Шахтер" может расстаться с Тайсоном досрочно, – источник

"Горняки" согласны отпустить своего многолетнего легионера свободным агентом, если подпишут перспективного 17-летнего защитника бразильского "Интернационала" Винисиуса Тобиаса.

Донецкий "Шахтер" может досрочно разорвать контракт с попавшим в опалу Тайсоном, если будет достигнута договоренность о трансфере в стан "горняков" перспективного 17-летнего защитника бразильского "Интернационала" Винисиуса Тобиаса.

Об этом сообщил журналист Тайгор Янке у себя в Twitter.

По его информации, переговоры между "Шахтером" и "Интернасьоналом" по Тайсону и Тобиасу продвигаются вперед, и есть вероятность, что уже до конца нынешней недели "горняки" оформят официальное предложение по трансферу молодого бразильца.

За своего юного игрока "Интернасьонал" хотел выручить 10 миллионов евро, но готов снизить цену в случае перехода Тайсона.

Чтобы получить скидку от "Интернасьонала" по Тобиасу, "горняки" могут отпустить Тайсона свободным агентом до окончания действия его контракта этим летом.

Если Тайсон уйдет из "Шахтера" досрочно, "Интернасьонал" сможет его заявить для участия в групповом раунде Кубка Либертадорес.

Напомним, недавно Тайсон попал в громкий скандал, отказавшись выходить на замену в матче Лиги Европы между "Шахтером" и итальянской "Ромой". За это он был отстранен от тренировочного процесса и переведен в дубль. Он также был оштрафован на более чем половину месячной зарплаты.

Тайсон перешел в "Шахтер" зимой 2013 года из харьковского "Металлиста" за 15,2 миллиона евро. Действующий контракт футболиста с донецким клубом истечет 30 июня.