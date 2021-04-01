"Шахтар" може розійтися з Тайсоном достроково, — джерело

"Гірники" згодні відпустити свого багаторічного легіонера вільним агентом, якщо підпишуть перспективного 17-річного захисника бразильського "Інтернаціоналу" Вінісіуса Тобіаса.

Донецький "Шахтар" може достроково розірвати контракт із Тайсоном, який потрапив в опалу, якщо буде досягнута домовленість про трансфер у стан "гірників" перспективного 17-річного захисника бразильського "Інтернаціоналу" Вінісіуса Тобіаса.

Про це повідомив журналіст Тайгор Янке в себе в Twitter.

За його інформацією, переговори між "Шахтарем" і "Інтернасьйоналем" щодо Тайсона й Тобіаса просуваються вперед, і є ймовірність, що вже до кінця нинішнього тижня "гірники" оформлять офіційну пропозицію щодо трансферу молодого бразильця.

За свого юного гравця "Інтернасьйонал" хотів виручити 10 мільйонів євро, але готовий знизити ціну в разі переходу Тайсона.

Щоб отримати знижку від "Інтернасьонала" на Тобіаса, "гірники" можуть відпустити Тайсона вільним агентом до закінчення дії його контракту цього літа.

Якщо Тайсон піде із "Шахтаря" достроково, "Інтернасьйонал" зможе його заявити для участі в груповому раунді Кубка Лібертадорес.

Нагадаємо, нещодавно Тайсон потрапив у гучний скандал, відмовившись виходити на заміну в матчі Ліги Європи між "Шахтарем" та італійською "Ромою". За це він був відсторонений від тренувального процесу та переведений в дубль. Він також був оштрафований на більш ніж половину місячної зарплати.

Тайсон перейшов у "Шахтар" взимку 2013 року з харківського "Металіста" за 15,2 мільйони євро. Чинний контракт футболіста з донецьким клубом закінчиться 30 червня.