Теннисистка Осака, бойкотирующая журналистов, снялась с "Ролан Гаррос"

Вторая ракетка мира решила не участвовать в турнире после солидного штрафа за отказ общения с журналистами. Теперь она намерена взять перерыв в выступлениях

Вторая ракетка мира Наоми Осака снялась с Ролан Гаррос из-за штрафа, который получила от организации за отказ общения с журналистами.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Осаку оштрафовали на 15 тысяч долларов, а турниры «Большого шлема» выступили с заявлением и пригрозили японке дисквалификацией.

"Не думала, что окажусь в такой ситуации, когда публиковала свой пост несколько дней назад. Думаю, для всех сейчас будет лучше, чтобы я снялась и все могли сосредоточиться на теннисе. Я написала организаторам турнира письмо с извинениями и сказала, что буду рада обсудить этот вопрос после соревнований".

Также японка отметила, что возьмет небольшой перерыв в выступлениях.

"Я возьму перерыв, но когда наступит нужный момент, то очень хочу обсудить с Туром способы улучшить ситуацию для игроков, прессы и болельщиков. Надеюсь, у вас все хорошо и вы себя бережете. Люблю вас, ребята. Увидимся, когда увидимся", – сказала Осака.

Перед началом "Ролан Гаррос" Осака объявила, что не будет общаться с журналистами. Турнир ее оштрафовал на 15 тысяч долларов за отказ давать интервью и пригрозил дисквалификацией, если подобное повторится.

Отметим, что Осака – вторая богатейшая теннисистка в мире. По информации Sportico, ее доход за последний год составил 55,2 млн долларов.

Осака на "Ролан Гаррос" и Уимблдоне не проходила дальше третьего раунда.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина ярко представила свою форму на Ролан Гаррос.

Напомним, что Элина Свитолина в первом круге Ролан Гаррос встретится с обладательницей wild card Осиан Бабель из Франции (№1105 WTA).