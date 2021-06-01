Тенісистка Осака, яка бойкотує журналістів, знялася з "Ролан Гаррос"

Друга ракетка світу вирішила не брати участі в турнірі після солідного штрафу за відмову спілкування з журналістами. Тепер вона має намір взяти перерву у виступах.

Друга ракетка світу Наомі Осака знялася з Ролан Гаррос через штраф, який отримала від організації за відмову спілкування з журналістами.

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Осаку оштрафували на 15 тисяч доларів, а турніри «Великого шолома» виступили із заявою і пригрозили японці дискваліфікацією.

"Не думала, що опинюся в такій ситуації, коли публікувала свій допис кілька днів тому. Думаю, для всіх зараз буде краще, щоб я знялася і всі могли зосередитися на тенісі. Я написала організаторам турніру лист із вибаченнями і сказала, що буду рада обговорити це питання після змагань".

Також японка зазначила, що візьме невелику перерву у виступах.

"Я візьму перерву, але коли настане потрібний момент, то дуже хочу обговорити з Туром способи поліпшити ситуацію для гравців, преси та вболівальників. Сподіваюся, у вас все добре і ви себе бережете. Люблю вас, друзі. Побачимося, коли побачимося", — сказала Осака.

Перед початком "Ролан Гаррос" Осака оголосила, що не спілкуватиметься з журналістами. Турнір її оштрафував на 15 тисяч доларів за відмову давати інтерв'ю і пригрозив дискваліфікацією, якщо подібне повториться.

Зазначимо, що Осака — друга найбагатша тенісистка в світі. За інформацією Sportico, її дохід за останній рік склав 55,2 млн доларів.

Осака на "Ролан Гаррос" і Вімблдоні не проходила далі третього раунду.

Раніше українська тенісистка Еліна Світоліна яскраво представила свою форму на Ролан Гаррос.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна у першому колі Ролан Гаррос зустрінеться з володаркою wild card Осіаною Бабель із Франції (№1105 WTA).