Свитолина вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Украины Элина Свитолина без проблем прошла в следующую стадию Открытого чемпионата Франции

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в следующий круг "Ролан Гаррос".

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В матче первого круга украинка победила в двух сетах Осеан Бабель из Франции (№1111 WTA) – 6:2, 7:5.

Встреча продлилась 1 час 17 минут. Отметим, что во втором сете Бабель лидировала 5:2, после чего украинка не отдала сет и выиграла матч.

17-летняя Осеан Бабель, которая в рейтинге WTA находится на 1052 месте, сыграла сегодня свой дебютный поединок в основе на "мэйджорах".

Во втором круге украинка сыграет против 20-летней американки Энн Ли, которая в рейтинге WTA занимает 75 место.

Следующий матч для Элины Свитолиной на "Ролан Гаррос" станет сотым на турнирах Большого Шлема и 30-м – на кортах "Ролан Гаррос".

Днем ранее, в рамках первого круга "Ролан Гаррос" украинская теннисистка Марта Костюк обыграла экс-первую ракетку мира — Гарбинье Мугурусу.

Ранее стало известно о том, что японская теннисистка Наоми Осака объявила бойкот журналистам во время "Ролан Гаррос". Осака считает, что пресс-конференции на турнире не имеют смысла, потому что журналисты задают скучные однообразные вопросы. Более того, она считает, что общение с журналистами вредит теннисистам, посколько заставляет их сомневаться в своих силах и причиняет боль, часто доводя спортсменов до слез после поражений.

Яркой презентацией своей формы на "Ролан Гаррос" отметилась первая ракетка Украины Элина Свитолина. Теннисистка опубликовала креативное видео в социальных сетях, которое пришлось по душе ее поклонникам.

Ранее Свитолина ярко представила свою форму на Ролан Гаррос, поделившись креативным видео со своими подписчиками в социальных сетях.