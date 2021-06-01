Світоліна вийшла в друге коло Ролан Гаррос

Перша ракетка України Еліна Світоліна без проблем пройшла в наступну стадію Відкритого чемпіонату Франції.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у наступне коло Ролан Гаррос.

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У матчі першого кола українка перемогла в двох сетах Осеан Бабель з Франції (№1111 WTA) — 6:2, 7:5.

Зустріч триватиме 1 годину 17 хвилин. Зазначимо, що в другому сеті Бабель лідирувала 5:2, після чого українка не віддала сет і виграла матч.

17-річна Осеан Бабель, яка в рейтингу WTA знаходиться на 1 052 місці, зіграла сьогодні свій дебютний поєдинок в основі на "мейджорах".

У другому колі українка зіграє проти 20-річної американки Енн Лі, яка в рейтингу WTA посідає 75 місце.

Наступний матч для Еліни Світоліної на "Ролан Гаррос" стане сотим на турнірах Великого Шолома і 30-м — на кортах "Ролан Гаррос".

Днем раніше, в рамках першого кола "Ролан Гаррос" українська тенісистка Марта Костюк обіграла експершу ракетку світу — Гарбінє Мугуруса.

Раніше стало відомо про те, що японська тенісистка Наомі Осака оголосила бойкот журналістам під час "Ролан Гаррос". Осака вважає, що пресконференції на турнірі не мають сенсу, тому що журналісти задають нудні одноманітні запитання. Більш того, вона вважає, що спілкування з журналістами шкодить тенісистам, поскільки змушує їх сумніватися в своїх силах і заподіює біль, часто доводячи спортсменів до сліз після поразок.

Яскравою презентацією своєї форми на "Ролан Гаррос" відзначилася перша ракетка України Еліна Світоліна. Тенісистка опублікувала креативне відео в соціальних мережах, яке припало до душі її шанувальникам.

Раніше Світоліна яскраво представила свою форму на Ролан Гаррос, поділившись креативним відео зі своїми підписниками в соціальних мережах.