На хоккейный матч "Россия — Беларусь" в Риге пришел один болельщик (фото)

"Арена-Рига" способна вмещать 1058 человек, билетов было продано два, а на матч дошел только один зритель.

На матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между Россией и Беларусью пришел только один зритель. Об этом сообщает Sport24.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Матч происходил в столице Латвии, в Риге. Арена, на которой происходил матч, вмещает в себе 1058 человек. Но на игру было продано всего два билета, а на саму арену пришел лишь один болельщик.

Фото: sport24

Как сообщил фанат журналистам, стоимость одного билета составляла 110 евро (3680 гривен по курсу НБУ). Однако, чтобы посетить матч, необходимо было предъявить сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса. Ранее в Латвии был запрет на посещение матчей хоккейного чемпионата мира из-за пандемии COVID-19.

"Редко бывает у нас такое, раз в 15 лет, а тут такой шанс. Надо сходить", — заявил болельщик изданию о том, почему пришел на матч.

Сообщается, что сам фанат спорта латыш, но болеет за сборную Россию в хоккее. Матч завершился победой сборной РФ со счетом 6:0.

Напомним, чемпионат мира по хоккею в 2021 году должен был проходить в Беларуси, но его полностью перенесли в Ригу из-за "неспособности обеспечить безопасность команд, зрителей и других официальных лиц".

Ранее Латвия заявляла, что может отказаться от совместного проведения чемпионата с Беларусью из-за ситуации в стране.