Джеррард может возглавить самого принципиально соперника "Ливерпуля" – СМИ

Легенда "Ливерпуля" может стать главным тренером самого принципиального врага – "Эвертона".

Главный тренер шотландского "Рейнджерс" Стивен Джеррард может стать главным тренером "Эвертона".

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Как сообщает The Athletic, легенда "Ливерпуля" входит в сферу интересов руководства "ирисок", которые занимаются поиском нового главного тренера после ухода Карло Анчелотти в мадридский "Реал".

Кроме Джеррарда в списке кандидатов на должность главного тренера «Эвертона» присутствуют Рафаэль Бенитес, Дэвид Мойес, Пауло Фонсека, Эрик тен Хаг и Роберто Мартинес.

Отметим, что Джеррард провел практически всю карьеру в "Ливерпуле" – злейшем враге "Эвертона". Он является воспитанником "Ливерпуля" и защищал цвета клуба на протяжении практически всей карьеры — с 1998 по 2015 год. За это время он дважды выиграл Кубок Англии, трижды — Кубок английской Лиги, дважды — Суперкубок Англии и по одному разу Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

С "Ливерпулем" он выигрывал два Кубка и Суперкубка Англии, три Кубка лиги, выиграл Лигу чемпионов, Кубок и два Суперкубка УЕФА.

За время своей работы тренером Джеррард привел шотландский "Рейнджерс" к первому месту чемпионата страны и трижды признавался тренером месяца в Шотландской Премьер-лиге.

Ранее Фокус сообщал, что "Реал" вернул Анчелотти – бывшего тренера "Эвертона". Контракт с итальянским тренером заключен на три года.

Анчелотти ранее уже работал в мадридском клубе. С итальянцем "Реал" выиграл 10-ю Лигу чемпионов, но следующий сезон сложился неудачно и тренер покинул команду. После "Реала" Анчелотти тренировал "Баварию", "Наполи" и "Эвертон". "Ириски" под руководством Анчелотти заняли лишь 10-е место в чемпионате Англии по итогам сезона.

Напомним, УЕФА завел дела против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из-за Суперлиги.