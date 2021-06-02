Джеррард може очолити найпринциповішого суперника "Ліверпуля" — ЗМІ

Легенда "Ліверпуля" може стати головним тренером найпринциповішого ворога — "Евертона".

Головний тренер шотландського "Рейнджерс" Стівен Джеррард може стати головним тренером "Евертона".

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Як повідомляє The Athletic, легенда "Ліверпуля" входить в сферу інтересів керівництва "ірисок", які займаються пошуком нового головного тренера після відходу Карло Анчелотті в мадридський "Реал".

Крім Джеррарда в списку кандидатів на посаду головного тренера «Евертона» присутні Рафаель Бенітес, Девід Моєс, Паулу Фонсека, Ерік тен Гаг і Роберто Мартінес.

Зазначимо, що Джеррард провів практично всю кар'єру в "Ліверпулі" — найлютіший ворог "Евертона". Він є вихованцем "Ліверпуля" і захищав кольори клубу протягом практично всієї кар'єри — з 1998 по 2015 рік. За цей час він двічі виграв Кубок Англії, тричі — Кубок англійської Ліги, двічі — Суперкубок Англії і по одному разу Лігу чемпіонів, Кубок УЄФА та Суперкубок УЄФА.

З "Ліверпулем" він вигравав два Кубки і Суперкубки Англії, три Кубки ліги, виграв Лігу чемпіонів, Кубок і два Суперкубки УЄФА.

За час своєї роботи тренером Джеррард привів шотландський "Рейнджерс" до першого місця чемпіонату країни і тричі визнавався тренером місяця в Шотландській Прем'єр-лізі.

Раніше Фокус повідомляв, що "Реал" повернув Анчелотті — колишнього тренера "Евертона". Контракт з італійським тренером укладений на три роки.

Анчелотті раніше вже працював у мадридському клубі. З італійцем "Реал" виграв 10-у Лігу чемпіонів, але наступний сезон склався невдало і тренер покинув команду. Після "Реала" Анчелотті тренував "Баварію", "Наполі" й "Евертон". "Іриски" під керівництвом Анчелотті посіли лише 10-е місце в чемпіонаті Англії за підсумками сезону.

Нагадаємо, УЄФА завела справи проти "Реалу", "Барселони" та "Ювентуса" через Суперлігу.