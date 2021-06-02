Официально: "Реал" вернул Анчелотти

Легендарный итальянский тренер Карло Анчелотти вновь возглавил мадридский гранд.

Мадридский "Реал" определился с главным тренером.

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Новым главным тренером назначен 61-летний Карло Анчелотти, который ранее уже был главным тренером мадридцев. Контракт с итальянским тренером заключен на три года.

В мае команду покинул Зинедин Зидан. На вакантный пост главного тренера было три главных кандидата – Антонио Конте, Маурисио Почеттино и Массимилиано Аллегри.

Анчелотти ранее уже работал в мадридском клубе. С итальянцем "Реал" выиграл 10-ю Лигу чемпионов, но следующий сезон сложился неудачно и тренер покинул команду. После "Реала" Анчелотти тренировал "Баварию", "Наполи" и "Эвертон". "Ириски" под руководством Анчелотти заняли лишь 10-е место в чемпионате Англии по итогам сезона.

В прошлом сезоне "Реал" не сумел выиграть чемпионство, финишировав вторым в турнирной таблице испанской Примеры, уступив только "Атлетико". «Королевский клуб» набрал 84 очка в 38 матчах и до последнего тура претендовал на чемпионство.

Напомним, УЕФА завел дела против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из-за Суперлиги.

Напомним, что мадридский "Реал", туринский "Ювентус" и "Барселона" до сих пор не вышли из состава участников Суперлиги, в отличие от девяти других клубов-сооснователей турнира.

"Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Милан", "Атлетико", "Интер" ранее вышли из состава Суперлиги и договорились о своей реинтеграции в УЕФА.

Напомним, 12 ведущих европейских футбольных клубов сообщили о создании Суперлиги. Предусматривалось, что Лига будет включать 20 клубов: 15 клубов-основателей и пять квалифицированных в соответствии с результатами прошедшего сезона.

УЕФА, ФИФА, ряд национальных футбольных лиг и руководителей государств резко осудили возможный раскол в европейском футболе.

Недавно сообщалось, что Лунин может покинуть мадридский "Реал".