Офіційно: "Реал" повернув Анчелотті

Легендарний італійський тренер Карло Анчелотті знову очолив мадридський гранд.

Мадридський "Реал" визначився з головним тренером.

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Новим головним тренером призначений 61-річний Карло Анчелотті, який раніше вже був головним тренером мадридців. Контракт з італійським тренером укладений на три роки.

У травні команду покинув Зінедін Зідан. На вакантну посаду головного тренера було три головні кандидати — Антоніо Конте, Маурісіо Почеттіно та Массіміліано Аллегрі.

Анчелотті раніше вже працював у мадридському клубі. З італійцем "Реал" виграв 10-у Лігу чемпіонів, але наступний сезон склався невдало і тренер покинув команду. Після "Реалу" Анчелотті тренував "Баварію", "Наполі" й "Евертон". "Іриски" під керівництвом Анчелотті посіли лише 10-е місце в чемпіонаті Англії за підсумками сезону.

У минулому сезоні "Реал" не зумів виграти чемпіонство, фінішувавши другим у турнірній таблиці іспанської Прімери, поступившись тільки "Атлетіко". «Королівський клуб» набрав 84 очки в 38 матчах і до останнього туру претендував на чемпіонство.

Нагадаємо, УЄФА завела справи проти "Реалу", "Барселони" та "Ювентуса" через Суперлігу.

Нагадаємо, що мадридський "Реал", туринський "Ювентус" і "Барселона" до цих пір не вийшли зі складу учасників Суперліги, на відміну від дев'яти інших клубів-співзасновників турніру.

"Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенгем", "Мілан", "Атлетіко", "Інтер" раніше вийшли зі складу Суперліги і домовилися про свою реінтеграцію в УЄФА.

Нагадаємо, 12 провідних європейських футбольних клубів повідомили про створення Суперліги. Передбачалося, що Ліга враховуватиме 20 клубів: 15 клубів-засновників і п'ять кваліфікованих відповідно до результатів минулого сезону.

УЄФА, ФІФА, низка національних футбольних ліг і керівників держав різко засудили можливий розкол в європейському футболі.

Нещодавно повідомлялося, що Лунін може покинути мадридський "Реал".