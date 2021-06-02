Украинцы завоевали "золото" и "серебро" чемпионата Европы по скоростной стрельбе

В финале за "золото" боролись две украинские пары стрелков, россияне остались на третьем месте.

Украинские спортсмены завоевали "золото" и "серебро" чемпионата Европы в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров в миксте.

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Бронзовыми призерами стали россияне, которые выиграли матч за 3-е место у итальянцев.

В финале упражнения Юлия Коростелева и Александр Петрив опередили своих соотечественников Анастасию Нимец и Владимира Пастернака (9:1), которым досталось "серебро".

Чемпионат проходит в хорватском Осиеке.

В данном упражнении стрельба ведется по пяти мишеням. Она начинается при загорании над мишенями зеленых ламп, и заканчивается при включении красных. Стрелок производит серию из пяти выстрелов, по одному в каждую мишень.

Выполняется нескольких серий выстрелов за 8, 6 или 4 секунды каждая. После каждой серии судьи осматривают мишени и объявляют результаты стрельбы.

Напомним, украинец Олег Омельчук также выиграл чемпионат Европы по пулевой стрельбе в Осиеке. В финале он набрал 569 баллов из 600 в стрельбе из пистолета на 50-метровой дистанции. "Серебро" выиграли серб Дамир Мицей (562) и украинец Виктор Банькин (559), который в матче за бронзу "перестрелял" россиянина Артема Черноусова.

Там же женская сборная Украины в составе Елены Костевич, Полины Колесниковой и Юлии Коростылевой завоевала "золото" в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м. В финале украинки "перестреляли" россиянок — 17:11. Третье место заняла сборная Сербии.