Українці завоювали "золото" і "срібло" чемпіонату Європи зі швидкісної стрільби

У фіналі за "золото" боролися дві українські пари стрільців, росіяни залишилися на третьому місці.

Українські спортсмени завоювали "золото" і "срібло" чемпіонату Європи у швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів в міксті.

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Бронзовими призерами стали росіяни, які виграли матч за 3-е місце у італійців.

У фіналі вправи Юлія Коростельова і Олександр Петрів випередили своїх співвітчизників Анастасію Німець і Володимира Пастернака (9:1), яким дісталося "срібло".

Чемпіонат проходить в хорватському Осієку.

У цій вправі стрільба ведеться по п'яти мішенях. Вона починається при загорянні над мішенями зелених ламп, і закінчується при включенні червоних. Стрілець робить серію з п'яти пострілів, по одному в кожну мішень.

Виконується декілька серій пострілів за 8, 6 або 4 секунди кожна. Після кожної серії судді оглядають мішені і оголошують результати стрільби.

Нагадаємо, українець Олег Омельчук також виграв чемпіонат Європи з кульової стрільби в Осієку. У фіналі він набрав 569 балів з 600 у стрільбі з пістолета на 50-метровій дистанції. "Срібло" виграли серб Дамір Міцей (562) і українець Віктор Банькін (559), який у матчі за бронзу "перестріляв" росіянина Артема Черноусова.

Там же жіноча збірна України у складі Олени Костевич, Поліни Колесникової і Юлії Коростильової завоювала "золото" в стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м. У фіналі українки "перестріляли" росіянок — 17:11. Третє місце зайняла збірна Сербії.