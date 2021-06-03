Отомстить за Евро-2016. Украина — Северная Ирландия: где смотреть трансляцию контрольного матча

Подопечные Андрея Шевченко в рамках подготовки к Евро-2020 проведут второй контрольный матч — соперником станет сборная Северной Ирландии

Сегодня, 3 июня, сборная Украины по футболу проведет контрольный матч против Северной Ирландии. Встреча состоится в Днепре, на стадионе "Днепр Арена" в 21:00. Это будет второй матч в рамках тренировочных сборов накануне Евро-2020. Первую игру команда Андрея Шевченко провела 23 мая в Харькове, а соперником была сборная Бахрейна. Матч завершился вничью 1:1.

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Кадровая ситуация сборной Украины

По сравнению с игрой против Бахрейна, на этот раз у Андрея Шевченко более широкий выбор исполнителей. К расположению национальной сборной присоединились футболисты, которые выступают в зарубежных клубах. Кроме того, вечером 1 июня тренерский штаб главной команды страны определился с финальной заявкой на Евро-2020. Так что ближайшие матчи против Северной Ирландии и Кипра (7 июня) должны стать генеральными репетициями к финальной части чемпионата Европы.

Отметим, что в финальной заявке не нашлось места для голкипера "Реала" Андрея Лунина, защитника "Андерлехта" Богдана Михайличенко, полузащитника "Мариуполя" Артема Бондаренко, а также игроков "Динамо" — Богдана Леднева и Александра Сироты. Все остальные футболисты, которые попали в финальный список, здоровы и готовятся к двум предстоящим матчам. Пока в расположении сборной отсутствует лишь Александр Зинченко, который 29 мая играл в составе "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов. Он присоединится к команде 4 июня.

Матч с Северной Ирландией: история противостояний

Украина уже неоднократно встречалась со сборной Северной Ирландии. Впервые это произошло в отборочном цикле на чемпионат мира 1998 года. В Белфасте сине-желтые одержали победу со счетом 1:0, благодаря точному удару Сергея Реброва, а в Киеве, на НСК "Олимпийский", наша сборная также была сильнее, но со счетом 2:1 — голы в составе украинцев забивали Виталий Косовский и нынешний главный тренер сборной Андрей Шевченко.

Во второй раз Украина и Северная Ирландия встретились уже в отборе на Евро-2004. В Белфасте, в октябре 2002-го, встреча соперников завершилась со счетом 0:0, но с таким же счетом соперники сыграли и год спустя в Донецке.

[ + – ] Украина — Северная Ирландия - 0:0

И наконец, пятый, и до сегодняшнего дня, последний матч Украина — Северная Ирландия состоялся на печальноизвестном для всех наших болельщиков Евро-2016 во Франции. Тогда разбалансированная команда Михаила Фоменко безвольно уступила со счетом 0:2 и потеряла шансы на выход из группы.

[ + – ] Последняя встреча сборных Украины и Северной Ирландии завершилась досадным поражением нашей сборной

Украина против Северной Ирландии: что говорят перед матчем

К сожалению, у нас страдает реализация. Надеюсь, мы этот компонент подтянем к чемпионату Европы. Ответственность за результат должна быть. Но мы понимали, что команда находится под определенными физическими нагрузками. Мы не готовим сборную к товарищеским матчам, а через нагрузку готовим к официальным. Пройденный и запланированный нами объем работы должен быть выполнен. За четыре-пять дней до официальных поединков команда получит достаточно отдыха, чтобы быть готовой к Евро-2020. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко

Прежде всего я скажу, что мы должны думать о своей собственной игре — о качестве, о тактических моментах, которые требует тренерский штаб. В последних матчах команды результаты не такие, как хотелось бы. Мы проводим поединок дома, поэтому должны в любом случае играть только на победу, несмотря на то, товарищеская игра или нет. И встреча пятилетней давности — уже прошлое, наша задача сейчас — хорошо подготовиться к Евро через товарищеские матчи, в которых тоже важен результат. Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко

[ + – ] Пресс-конференция Андрея Шевченко — видео

Украина — Северная Ирландия: где смотреть трансляцию матча

Матч 3 июня в прямом эфире покажут два телеканала.

Телеканал "Украина" — 20:50

"Футбол 1" — 20:50

Прямая трансляция будет также доступна на сервисе Oll.tv.

Судить матч будет бригада арбитров во главе с поляком Шимоном Марчиняком.