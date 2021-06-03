Помститися за Євро-2016. Україна — Північна Ірландія: де дивитися трансляцію контрольного матчу

Підопічні Андрія Шевченка у межах підготовки до Євро-2020 проведуть другий контрольний матч — суперником стане збірна Північної Ірландії.

Сьогодні, 3 червня, збірна України з футболу проведе контрольний матч проти Північної Ірландії. Зустріч відбудеться в Дніпрі, на стадіоні "Дніпро Арена" о 21:00. Це буде другий матч у межах тренувальних зборів напередодні Євро-2020. Першу гру команда Андрія Шевченка провела 23 травня в Харкові, а суперником була збірна Бахрейну. Матч завершився внічию 1:1.

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Кадрова ситуація збірної України

Порівняно з грою проти Бахрейну, цього разу в Андрія Шевченка ширший вибір виконавців. До національної збірної приєдналися футболісти, які виступають в зарубіжних клубах. Крім того, увечері 1 червня тренерський штаб головної команди країни визначився з фінальною заявкою на Євро-2020. Так що найближчі матчі проти Північної Ірландії та Кіпру (7 червня) повинні стати генеральними репетиціями до фінальної частини чемпіонату Європи.

Зазначимо, що у фінальній заявці не знайшлося місця для голкіпера "Реала" Андрія Луніна, захисника "Андерлехта" Богдана Михайличенка, півзахисника "Маріуполя" Артема Бондаренка, а також гравців "Динамо" — Богдана Лєднєва і Олександра Сироти. Всі інші футболісти, які потрапили у фінальний список, здорові і готуються до двох майбутніх матчів. Поки в збірній відсутній лише Олександр Зінченко, який 29 травня грав у складі "Манчестер Сіті" у фіналі Ліги чемпіонів. Він приєднається до команди 4 червня.

Матч з Північною Ірландією: історія протистоянь

Україна вже неодноразово зустрічалася зі збірною Північної Ірландії. Вперше це сталося у відбірковому циклі до чемпіонату світу 1998 року. У Белфасті синьо-жовті здобули перемогу з рахунком 1:0, завдяки точному удару Сергія Реброва, а в Києві, на НСК "Олімпійський", наша збірна також була сильнішою, але з рахунком 2:1 — голи в складі українців забивали Віталій Косовський та нинішній головний тренер збірної Андрій Шевченко.

Вдруге Україна і Північна Ірландія зустрілися вже у відборі на Євро-2004. У Белфасті, в жовтні 2002-го, зустріч суперників завершилася з рахунком 0:0, але з таким самим рахунком суперники зіграли і рік по тому в Донецьку.

[ + – ] Україна — Північна Ірландія — 0:0

І нарешті, п'ятий, і до сьогодні, останній матч Україна — Північна Ірландія відбувся на сумнозвісному для всіх наших уболівальників Євро-2016 у Франції. Тоді розбалансована команда Михайла Фоменка безвольно поступилася з рахунком 0:2 і втратила шанси на вихід з групи.

[ + – ] Остання зустріч збірних України і Північної Ірландії завершилася прикрою поразкою нашої збірної

Україна проти Північної Ірландії: що говорять перед матчем

На жаль, у нас страждає реалізація. Сподіваюся, ми цей компонент підтягнемо до чемпіонату Європи. Відповідальність за результат повинна бути. Але ми розуміли, що команда знаходиться під певними фізичними навантаженнями. Ми не готуємо збірну до товариських матчів, а через навантаження готуємо до офіційних. Пройдений і запланований нами обсяг роботи повинен бути виконаний. За чотири-п'ять днів до офіційних поєдинків команда отримає достатньо відпочинку, щоб бути готовою до Євро-2020. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко

Перш за все я скажу, що ми повинні думати про свою власну гру — про якість, про тактичні моменти, які вимагає тренерський штаб. В останніх матчах команди результати не такі, як хотілося б. Ми проводимо поєдинок вдома, тому повинні в будь-якому випадку грати тільки на перемогу, незважаючи на те, товариська гра чи ні. І зустріч п'ятирічної давності — вже минуле, наше завдання зараз — добре підготуватися до Євро через товариські матчі, в яких теж важливий результат. Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко

[ + – ] Прес-конференція Андрія Шевченка — відео

Україна — Північна Ірландія: де дивитися трансляцію матчу

Матч 3 червня в прямому ефірі покажуть два телеканали.

Телеканал "Україна" — 20:50

"Футбол 1" — 20:50

Пряма трансляція буде також доступна на сервісі Oll.tv.

Судити матч буде бригада арбітрів на чолі з поляком Шимоном Марчиняком.