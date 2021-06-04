Олимпийская чемпионка Макнил дисквалифицирована на 5 лет из-за допинга

Чемпионка мира и Олимпийских игр в беге на 100 метров с барьерами дисквалифицирована AIU из-за вмешательства в процесс получения результатов допинг-теста

Чемпионка мира и Олимпийских игр в беге на 100 метров с барьерами американка Брианна Макнил дисквалифицирована AIU на 5 лет из-за вмешательства в процесс получения результатов допинг-теста.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Начальным сроком отбывания дисквалификации решено считать 15 августа 2020 года. Отметим, что американская легкоатлетка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Жалоба американки будет рассмотрена перед началом Олимпийских игр в Токио, которые состоятся с 23 июля по 8 августа.

На данный момент Спортивный арбитражный суд в Лозанне выдал спортсменке временное освобождение от дисквалификации, что позволит Макнил участвовать в квалификации к отбору на Олимпиаду.

Напомним, что 29-летняя Макнил является победительницей Олимпийских игр 2016 года в беге на 100 м с барьерами. Также на ее счету победа на чемпионате мира 2013 года в Москве в этой же дисциплине.

Ранее стало известно, что четырехкратный олимпийский чемпион британский бегун Мо Фара заявил, что завершит карьеру после Олимпиады в Токио.

Фара завоевал золото на дистанциях 5 тысяч и 10 тысяч метров на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Также он является шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

Напомним, что Олимпиада в Токио, перенесенная с 2020 года из-за коронавируса, пройдет 23 июля — 8 августа. Иностранные зрители не будут допущены на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, деньги за ранее купленные билеты будут возвращены.

МОК объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год в связи с пандемией COVID-19. Несмотря на это, Игры сохранят приставку "2020" в маркетинговых целях.

В марте текущего года стало известно о том, что российскую фигуристку Марию Сотскову дисквалифицировали за применение запрещенных препаратов сроком на 10 лет.