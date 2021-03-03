Известную российскую фигуристку дисквалифицировали за допинг на 10 лет

В одной из допинг-проб спортсменки было обнаружено запрещенное вещество

Многократному призеру этапов серии Гран-при и финала, медалистке чемпионата мира среди юниоров и взрослого чемпионата РФ Марии Сотсковой не удалось избежать дисквалификации за допинг.

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового отстранил ее от соревнований на 10 лет, после чего Мария объявила о завершении спортивной карьеры.

Решение комитета вступило в силу 6 апреля 2020 года, заканчивается 5 апреля 2030 года.

Ранее сообщалось, что Сотскова подделала справку для того, чтобы объяснить нарушения правил доступности для тестирования с 2019 по 2020 год. Также в одной из допинг-проб спортсменки нашли запрещенное вещество.

Сама Сотскова заявляла, что препарат якобы принимала по медицинским назначениям, при этом не являясь действующей фигуристкой.

Напомним, Международная федерация тенниса ITF с 7 января временно отстранила от соревнований 20-летнюю украинку Даяну Ястремскую. Причиной стало то, что в образце ее мочу был обнаружен метаболит местеролона.

Также мы писали, что Украина лишилась одной из ведущих легкоатлеток, которая могла претендовать на медали Олимпиады-2020. Двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Кроль (ранее выступала под фамилией Прищепа) дисквалифицирована за употребление допинга.

Фокус сообщал, что УЕФА дисквалифицировал нападающего "Динамо" на один год за употребление допинга.