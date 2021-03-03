Відому російську фігуристку дискваліфікували за допінг на 10 років

В одній з допінг-проб спортсменки було виявлено заборонену речовину

Багаторазовому призеру етапів серії Гран-прі і фіналу, медалістці чемпіонату світу серед юніорів і дорослого чемпіонату РФ Марії Сотсковій не вдалося уникнути дискваліфікації за допінг.

Дисциплінарний антидопінговий комітет відсторонив її від змагань на 10 років, після чого Марія оголосила про завершення спортивної кар'єри.

Рішення комітету набуває чинності 6 квітня 2020 року, а закінчується 5 квітня 2030 року.

Раніше повідомлялося, що Сотскова підробила довідку для того, щоб пояснити порушення правил доступності для тестування з 2019 по 2020 рік. Також в одній з допінг-проб спортсменки знайшли заборонену речовину.

Сама Сотскова заявляла, що препарат нібито брала за медичними призначеннями, при цьому не будучи чинною фігуристкою.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація тенісу ITF з 7 січня тимчасово відсторонила від змагань 20-річну українку Даяну Ястремську. Причиною стало те, що в зразку її сечі був виявлений метаболіт местеролону.

Також ми писали, що Україна втратила одну з провідних легкоатлеток, яка могла претендувати на медалі Олімпіади-2020. Дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів Наталія Кроль (раніше виступала під прізвищем Прищепа) дискваліфікована за вживання допінгу.

Фокус повідомляв, що УЄФА дискваліфікував нападника "Динамо" на один рік за вживання допінгу.