Олімпійська чемпіонка Макніл дискваліфікована на 5 років через допінг

Чемпіонка світу та Олімпійських ігор у бігу на 100 метрів з бар'єрами дискваліфікована AIU через втручання в процес отримання результатів допінг-тесту

Чемпіонка світу та Олімпійських ігор у бігу на 100 метрів з бар'єрами американка Бріанна Макніл дискваліфікована AIU на 5 років через втручання в процес отримання результатів допінг-тесту.

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Початковим терміном відбування дискваліфікації вирішено вважати 15 серпня 2020 року. Зазначимо, що американська легкоатлетка подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні. Скарга американки буде розглянута перед початком Олімпійських ігор у Токіо, які відбудуться з 23 липня по 8 серпня.

Наразі Спортивний арбітражний суд у Лозанні видав спортсменці тимчасове звільнення від дискваліфікації, що дозволить Макніл брати участь у кваліфікації до відбору на Олімпіаду.

Нагадаємо, що 29-річна Макніл є переможницею Олімпійських ігор 2016 року в бігу на 100 м з бар'єрами. Також на її рахунку перемога на чемпіонаті світу 2013 року в Москві в цій же дисципліні.

Раніше стало відомо, що чотириразовий олімпійський чемпіон, британський бігун Мо Фара заявив, що завершить кар'єру після Олімпіади в Токіо.

Фара завоював золото на дистанціях 5 тисяч і 10 тисяч метрів на Олімпійських іграх у Лондоні і Ріо-де-Жанейро. Також він є шестиразовим чемпіоном світу і п'ятикратним чемпіоном Європи.

Нагадаємо, що Олімпіада в Токіо, перенесена з 2020 року через коронавірус, пройде 23 липня — 8 серпня. Іноземні глядачі не будуть допущені на Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо, гроші за раніше куплені квитки будуть повернуті.

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