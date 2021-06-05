Украинка Костюк обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала "Ролан Гаррос"

18-летняя теннисистка продолжает впечатлять болельщиков на "Ролан Гаррос": ее очередная победа обновила национальный рекорд

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает успешно выступать на турнире "Большого Шлема" "Ролан Гаррос", который проходит в Париже.

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18-летняя спортсменка пробилась в 1/8 финала, обыграв в матче третьего круга россиянку Варвару Грачеву — 6:1; 6:2. Матч продолжался ровно один час. Отметим, что украинка выбила пять подач навылет, а также реализовала 4 из 6 шансов на брейк.

Марта Костюк впервые пробилась в 1/8 финала на турнирах "Большого Шлема". Таким образом, она станет самой юной из украинских теннисисток, кто сыграет в четвертом круге турниров этой серии. Из украинок до стадии четвертого круга на "мэйджорах" играли Элина Свитолина, Леся Цуренко, Алена Бондаренко, Катерина Бондаренко, Юлия Вакуленко и Даяна Ястремская.

В следующей стадии Марта Костюк сыграет против прошлогодней чемпионки "Ролан Гаррос", польской теннисистки Иги Швентек.

В то же время, другая представительница Украины на "Ролан Гаррос" Элина Свитолина покинула турнир. Она проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счетом 3:6; 2:6.

Напомним, ранее Костюк повторила личный рекорд, оформив выход в третий раунд "Ролан Гаррос". На предыдущей стадии она обыграла китаянку Сайсай Джен, а еще раньше — экс-первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу.

На первом турнире серии "Большого Шлема" в 2021 году Костюк не продвинулась дальше первого круга. Тогда за 1 час и 23 минуты она проиграла россиянке Веронике Кудерметовой (2:6, 6:7).

Текущий розыгрыш "Ролан Гаррос" ознаменовался скандалом с участием японской теннисистки Наоми Осаки. Сначала она отказалась от общения с журналистами, а затем и вовсе снялась с турнира, после того, как организаторы оштрафовали ее на 15 тысяч долларов за бойкот прессы. После заявления о снятии с турнира, японка также объявила о желании взять перерыв в выступлениях.