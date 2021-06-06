Победа на Гран-При Азербайджана стала первой для Серхио Переса в Red Bull

Фаворит гонки в Азербайджане Макс Ферстаппен выбыл из соревнования в Баку, не доехав до финиша всего пять кругов. Победу праздновал его партнер по команде Серхио Перес

В Баку завершился шестой этап Формулы-1. Гран-При Азербайджана выиграл пилот команды Red Bull Серхио Перес, опередивший Себастьяна Феттеля.

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Длительный отрезок гонки лидерство удерживал Макс Ферстаппен. Однако, на 46-м круге у него возникла проблема с колесом. Нидерландский гонщик потерял управление и попал в аварию, в результате чего досрочно завершил гонку.

Впрочем, главный конкурент нидерландца, Льюис Хэмилтон, не сумел воспользоваться осечкой соперника. После рестарта гонки он допустил ошибку на повороте и опустился на 16-е место. На вторую позицию поднялся Себастьян Феттель из "Астон Мартина", а замкнул тройку лидеров Пьер Гасли из "Альфа Таури".

Отметим, что это первая победа Серхио Переса в составе "Ред Булл" и вторая в его карьере в Формуле-1. Дебютную он одержал на предпоследнем этапе в сезоне 2020 года, выиграв гонку в Бахрейне.

Формула-1. Гран-при Азербайджана

1. Серхио Перес ("Ред Булл")

2. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

3. Пьер Гасли ("Альфа Таури")

4. Шарль Леклер ("Феррари")

5. Ландо Норрис ("Макларен")

6. Фернандо Алонсо ("Альпин")

7. Юки Цунода ("Альфа Таури")

8. Карлос Сайнс ("Феррари")

9. Даниэль Риккардо ("Макларен")

10. Кими Райкконен ("Альфа Ромео")

11. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео")

12. Валттери Боттас ("Мерседес")

13. Николас Латифи ("Уильямс")

14. Мик Шумахер ("Хаас")

15. Никита Мазепин ("Хаас")

16. Льюис Хэмилтон ("Мерседес")

17. Джордж Расселл ("Уильямс") — не финишировал

18. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — не финишировал

19. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — не финишировал

20. Эстебан Окон ("Альпин") — не финишировал.