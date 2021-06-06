Перемога на Гран-Прі Азербайджану стала першою для Серхіо Переса в Red Bull
Фаворит перегонів в Азербайджані Макс Ферстаппен вибув з гонки в Баку, не доїхавши до фінішу всього п'ять кіл. Перемогу святкував його партнер по команді Серхіо Перес
У Баку завершився шостий етап Формули-1. Гран-Прі Азербайджану виграв пілот команди "Red Bull" Серхіо Перес, який випередив Себастьяна Феттеля.
Тривалий відрізок гонки лідерство утримував Макс Ферстаппен. Однак, на 46-му колі у нього виникла проблема із заднім колесом. Нідерландський гонщик не впорався з керуванням і потрапив у аварію, в результаті чого достроково завершив гонку.
Утім, головний конкурент нідерландця, Льюїс Хемілтон, не зміг скористатися осічкою суперника. Після рестарту перегонів він припустився помилки на повороті і опустився на 16-е місце. На другу позицію піднявся Себастьян Феттель з "Астон Мартіна", а замкнув трійку лідерів П'єр Гасли з "Альфа Таурі".
Відзначимо, що це перша перемога Серхіо Переса в складі "Ред Булл" і друга в його кар'єрі у Формулі-1. Дебютну він здобув на передостанньому етапі в сезоні 2020 року, вигравши гонку в Бахрейні.
Формула 1. Гран-прі Азербайджану
1. Серхіо Перес ( "Ред Булл")
2. Себастьян Феттель ( «Астон Мартін»)
3. П'єр Гасли ( "Альфа Таурі")
4. Шарль Леклер ( "Феррарі")
5. Ландо Норріс ( "Макларен")
6. Фернандо Алонсо ( "Альпін")
7. Юкі Цунода ( "Альфа Таурі")
8. Карлос Сайнс ( "Феррарі")
9. Даніель Ріккардо ( "Макларен")
10. Кімі Райкконен ( "Альфа Ромео")
11. Антоніо Джовінаццо ( "Альфа Ромео")
12. Валттері Боттас ( "Мерседес")
13. Ніколас Латіфа ( "Вільямс")
14. Мік Шумахер ( "Хаас")
15. Микита Мазепин ( "Хаас")
16. Льюїс Хемілтон ( "Мерседес")
17. Джордж Расселл ( "Вільямс") — не фінішував
18. Макс Ферстаппен ( "Ред Булл") — не фінішував
19. Ленс Стролла ( "Астон Мартін") — не фінішував
20. Естебан Вікон ( "Альпін") — не фінішував.