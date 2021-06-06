Перемога на Гран-Прі Азербайджану стала першою для Серхіо Переса в Red Bull

Фаворит перегонів в Азербайджані Макс Ферстаппен вибув з гонки в Баку, не доїхавши до фінішу всього п'ять кіл. Перемогу святкував його партнер по команді Серхіо Перес

У Баку завершився шостий етап Формули-1. Гран-Прі Азербайджану виграв пілот команди "Red Bull" Серхіо Перес, який випередив Себастьяна Феттеля.

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Тривалий відрізок гонки лідерство утримував Макс Ферстаппен. Однак, на 46-му колі у нього виникла проблема із заднім колесом. Нідерландський гонщик не впорався з керуванням і потрапив у аварію, в результаті чого достроково завершив гонку.

Утім, головний конкурент нідерландця, Льюїс Хемілтон, не зміг скористатися осічкою суперника. Після рестарту перегонів він припустився помилки на повороті і опустився на 16-е місце. На другу позицію піднявся Себастьян Феттель з "Астон Мартіна", а замкнув трійку лідерів П'єр Гасли з "Альфа Таурі".

Відзначимо, що це перша перемога Серхіо Переса в складі "Ред Булл" і друга в його кар'єрі у Формулі-1. Дебютну він здобув на передостанньому етапі в сезоні 2020 року, вигравши гонку в Бахрейні.

Формула 1. Гран-прі Азербайджану

1. Серхіо Перес ( "Ред Булл")

2. Себастьян Феттель ( «Астон Мартін»)

3. П'єр Гасли ( "Альфа Таурі")

4. Шарль Леклер ( "Феррарі")

5. Ландо Норріс ( "Макларен")

6. Фернандо Алонсо ( "Альпін")

7. Юкі Цунода ( "Альфа Таурі")

8. Карлос Сайнс ( "Феррарі")

9. Даніель Ріккардо ( "Макларен")

10. Кімі Райкконен ( "Альфа Ромео")

11. Антоніо Джовінаццо ( "Альфа Ромео")

12. Валттері Боттас ( "Мерседес")

13. Ніколас Латіфа ( "Вільямс")

14. Мік Шумахер ( "Хаас")

15. Микита Мазепин ( "Хаас")

16. Льюїс Хемілтон ( "Мерседес")

17. Джордж Расселл ( "Вільямс") — не фінішував

18. Макс Ферстаппен ( "Ред Булл") — не фінішував

19. Ленс Стролла ( "Астон Мартін") — не фінішував

20. Естебан Вікон ( "Альпін") — не фінішував.